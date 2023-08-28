Федорова Зеновия Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федоров Иван Егоров
Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно