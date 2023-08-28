Федорова Зеновия Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Зеновия Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федоров Андрей Егоров

Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федоров Иван Егоров

Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Федоров Георгий Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Георгий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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