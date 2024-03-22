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Федоров Георгий Григорьев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: ?

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федоров Андрей Егоров

Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федоров Иван Егоров

Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Зеновия Устинова

Смерть
Неизвестно
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