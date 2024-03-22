Федоров Георгий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федоров Иван Егоров
Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Федорова Зеновия Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно