Лобанова Домна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Лобанов Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Щетинина Анна Михайлова
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850