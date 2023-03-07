Лобанова Домна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Домна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лобанов Максим Михайлов

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Лобанов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Щетинина Анна Михайлова

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Лобанов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лобанов Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Давыдов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Михаил Давыдов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область