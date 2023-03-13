Абаимова (Кузовенкова) Настасья
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Кузовенковъ Матвей
Мать: не указана
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1777
Сын: Абаимовъ Мокей
Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаимовъ Патрекей