Абаимова (Кузовенкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимова (Кузовенкова) Настасья

Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кузовенковъ Матвей

Мать: не указана

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1777

Сын: Абаимовъ Мокей

Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Абаимовъ Патрекей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаимовъ Патрекей