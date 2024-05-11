Скоробогатов Роман Романович 15.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатов Роман Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

09.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Александр Романович

Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Скоробогатова Галина Романовна

Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Смерть
09.02.1984

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