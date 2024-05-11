Скоробогатов Роман Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти09.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Александр Романович
Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Скоробогатова Галина Романовна
Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Смерть
09.02.1984