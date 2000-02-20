Задорожная Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

20.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Баклагин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Руденко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Задорожный Николай Данилович

Рождение ребёнка
30.10.1940

Сын: Задорожный Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Задорожный Николай Данилович

Смерть
20.02.2000
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