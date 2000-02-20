Задорожная Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти20.02.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Отец: Баклагин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Руденко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Задорожный Николай Данилович
Рождение ребёнка
30.10.1940
Сын: Задорожный Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Задорожный Николай Данилович
Смерть
20.02.2000