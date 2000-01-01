Задорожный Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожный Николай Данилович

Задорожный Николай Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Руденко Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Задорожная Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
30.10.1940

Сын: Задорожный Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Задорожная Ольга Сергеевна

Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close