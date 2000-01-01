Задорожный Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Руденко Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Задорожная Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
30.10.1940
Сын: Задорожный Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Задорожная Ольга Сергеевна
Смерть
1971