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Лаптева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамаева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Лаврентий Никоноров

Бракосочетание
13.10.1913

Муж: Мамаев Николай Никифорович

Рождение ребёнка
12.08.1914

Сын: Мамаев Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мамаев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович

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