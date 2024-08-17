Лаптева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамаева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1913
Рождение ребёнка
12.08.1914
Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Мамаев Николай Никифорович