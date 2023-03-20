Данилова (Данилова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Даниил Яковлев
Мать: Федорова Анна
Бракосочетание
02.02.1900
Муж: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Жеребцов Георгий
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
06.11.1902
Сын: Жеребцов Михаил
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
10.01.1904
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Жеребцова Антонина
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Жеребцова Марфа
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Жеребцов Николай
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Рождение ребёнка
13.02.1913
Сын: Жеребцов Федор
Отец ребёнка: Жеребцов Павел
Смерть
Неизвестно