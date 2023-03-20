Данилова (Данилова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова (Данилова) Фекла

Данилова (Данилова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Даниил Яковлев

Мать: Федорова Анна

Бракосочетание
02.02.1900

Муж: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Жеребцов Георгий

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
06.11.1902

Сын: Жеребцов Михаил

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Жеребцов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Жеребцова Антонина

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Жеребцова Марфа

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Жеребцов Николай

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Жеребцов Федор

Отец ребёнка: Жеребцов Павел

Смерть
Неизвестно