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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Бессонов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Михайлович