Гилева Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1923
Дата смерти05.05.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923
Отец: Глушков Федор Федорович
Мать: Глушкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.01.1953
Дочь: Чиркова Тамара Степановна
Отец ребёнка: Гилев Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Вячеслав Степанович
Отец ребёнка: Гилев Степан Кириллович
Смерть
05.05.2009