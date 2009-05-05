Гилева Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1923

Дата смерти

05.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923

Отец: Глушков Федор Федорович

Мать: Глушкова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.01.1953

Дочь: Чиркова Тамара Степановна

Отец ребёнка: Гилев Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Вячеслав Степанович

Отец ребёнка: Гилев Степан Кириллович

Смерть
05.05.2009
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