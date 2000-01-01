Гилев Степан Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923
Отец: Гилев Кирилл
Мать: Гилева Евдокия
Рождение ребёнка
21.01.1953
Дочь: Чиркова Тамара Степановна
Мать ребёнка: Гилева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: Гилева Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно