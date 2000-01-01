Гилев Степан Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Степан Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923

Отец: Гилев Кирилл

Мать: Гилева Евдокия

Рождение ребёнка
21.01.1953

Дочь: Чиркова Тамара Степановна

Мать ребёнка: Гилева Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Вячеслав Степанович

Мать ребёнка: Гилева Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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