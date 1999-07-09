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Зимбель Федор Иванович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

04.09.1923

Дата смерти

09.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923

Отец: Зимбель Иван Федорович

Мать: Зимбель Сусанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Зимбель Иван Данилович

Мать ребёнка: ?

Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Елена Данилована

Мать ребёнка: ?

Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимбель Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимбель Евгения

Смерть
09.07.1999
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Похороны
Неизвестно
Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia
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