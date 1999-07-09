Зимбель Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1923
Дата смерти09.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923
Отец: Зимбель Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1941
Мать ребёнка: ?
Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Елена Данилована
Мать ребёнка: ?
Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимбель Евгения
Смерть
09.07.1999
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Похороны
Неизвестно
Izberbash, gorod Izberbash, Dagestan Republits, Russia