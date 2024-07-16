Рыков Илья Федорович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыков Илья Федорович

Место рождения

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рыков Федор

Мать: не указана

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Рыкова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Романова (Рыкова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
В документах указано 1927г.р. Родилась 1925г.
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рыкова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область

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