Рыков Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Рыков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Рыкова Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Романова (Рыкова) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна
В документах указано 1927г.р. Родилась 1925г.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рыкова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Рыкова Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно