Рыкова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: Неизвестна Мама
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыков Илья Федорович
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Рыкова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Романова (Рыкова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович
В документах указано 1927г.р. Родилась 1925г.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рыкова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович
Смерть
Неизвестно