Рыкова Анна Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыкова Анна Егоровна

Место рождения

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: Неизвестна Мама

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Илья Федорович

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Рыкова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Романова (Рыкова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
В документах указано 1927г.р. Родилась 1925г.
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рыкова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Рыков Илья Федорович

Георгиевка, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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