(Жидкая) Агафия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жидкая) Агафия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Жидкой Петр Тимофеев

Мать: Мария Никитина

Смерть
Неизвестно
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