Мерзляков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мерзляков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мерзляков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бахарева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мерзляков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно