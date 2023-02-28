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Мерзляков Василий Петрович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Мерзляков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мерзляков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бахарева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мерзляков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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