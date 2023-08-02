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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ивченко Емельян Юлианович

Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Юлиановна

Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Стороженко Агриппина Юлиановна

Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рекало Анастасия Юлиановна

Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович

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