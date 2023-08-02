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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ивченко Емельян Юлианович
Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Юлиановна
Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Стороженко Агриппина Юлиановна
Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рекало Анастасия Юлиановна
Отец ребёнка: Ивченко Юлиан Федорович