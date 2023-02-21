Петросов Ованес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросов Ованес

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Жена: Петросова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петросов Арамаис Ованесович

Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Танцур Армик Ованесович

Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петросов Роман Ованесович

Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна

Смерть
1930
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