Петросов Ованес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1915
Сын: Петросов Арамаис Ованесович
Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Танцур Армик Ованесович
Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петросов Роман Ованесович
Мать ребёнка: Петросова Елена Григорьевна
Смерть
1930