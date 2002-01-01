Петросова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1890
Муж: Петросов Ованес
Рождение
1894
Отец: Григорий
Мать: Абрамова Такуи Амоевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Петросов Арамаис Ованесович
Отец ребёнка: Петросов Ованес
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Танцур Армик Ованесович
Отец ребёнка: Петросов Ованес
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петросов Роман Ованесович
Отец ребёнка: Петросов Ованес
Смерть
1976