Петросова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1890

Муж: Петросов Ованес

Рождение
1894

Отец: Григорий

Мать: Абрамова Такуи Амоевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петросов Арамаис Ованесович

Отец ребёнка: Петросов Ованес

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Танцур Армик Ованесович

Отец ребёнка: Петросов Ованес

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петросов Роман Ованесович

Отец ребёнка: Петросов Ованес

Смерть
1976
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