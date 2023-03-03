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Чернеев Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чернеев Степан Васильевич

Мать: Чернеева Екатерина Трифовна

Рождение ребёнка
27.09.1927

Дочь: Меркушева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1930

Сын: Чернеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1938

Дочь: Чернеева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.04.1976
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