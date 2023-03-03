Чернеев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.04.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
27.09.1927
Дочь: Меркушева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
16.03.1930
Сын: Чернеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1938
Дочь: Чернеева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Чернеева Екатерина Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.04.1976