Белова (Сулина) Галина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова (Сулина) Галина Прокофьевна

Белова (Сулина) Галина Прокофьевна

avatar

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.10.1972

Сын: Белов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкова Римма Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close