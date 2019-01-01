посёлок городского типа Нарышкино, посёлок городского типа Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Нарышкино

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Талызинская волость
Нарышкино поселокНарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Нарышкино станциа Риго-Орловской ж. д.Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Орловский уезд
Станция-Нарышкино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
10440Нарышкинопгт52°58'с.ш.35°44'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Городское поселение Нарышкино
54655151051пгт Нарышкинопоселок городского типа
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