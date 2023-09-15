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Братин Иван Данилович
Братин Иван Данилович
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Место рождения
Большой Буялык
, Одеська область
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Братин Данила Иванович
Мать
Братина (Барулина) Екатерина Фёдоровна
Около 1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Братин Данила Иванович
Мать:
Братина Екатерина Фёдоровна
Большой Буялык
, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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