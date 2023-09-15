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Братин Иван Данилович

Место рождения

Большой Буялык, Одеська область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Братин Данила Иванович

Мать: Братина Екатерина Фёдоровна

Большой Буялык, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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