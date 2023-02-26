Агафия Семёнова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Семён Иванов
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1807
Муж: Иван Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно