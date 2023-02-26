Агафия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Семёнова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Семён Иванов

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1807

Муж: Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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