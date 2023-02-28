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Евдокия Семеновна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Семен Иванович

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.02.1869

Муж: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.11.1869

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Зубарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Парфирий Александрович

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1886

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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