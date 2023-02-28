Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1869
Рождение ребёнка
27.11.1869
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Зубарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
19.02.1877
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1886
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1888
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Зубарев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно