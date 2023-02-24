Зубарев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Зубарев Федор Степанович
Мать: Анна Матвеевна
Бракосочетание
19.02.1869
Жена: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
27.11.1869
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Зубарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
19.02.1877
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
14.02.1886
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
03.09.1888
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно