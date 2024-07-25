Сиротенко Иван Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1814
Сын: Сиротенко Диомид Иванович
Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
10.02.1817
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
07.11.1818
Сын: Яков
Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.09.1820
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.04.1827
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно