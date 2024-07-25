Сиротенко Иван Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротенко Иван Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1814

Сын: Сиротенко Диомид Иванович

Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
10.02.1817

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
07.11.1818

Сын: Яков

Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
23.09.1820

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.04.1827

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сиротенко (Плодистая) Евдокия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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