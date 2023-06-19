Иванов Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Евгений Анатольевич

Иванов Евгений Анатольевич

Место рождения

Гривино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

16.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: Иванов Анатолий Яковлевич

Мать: Иванова Наталья Андреевна

Гривино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ирина Михайловна

Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ирина Михайловна

Смерть
16.12.1976
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак