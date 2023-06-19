Иванов Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1931
Дата смерти16.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
Рождение ребёнка
30.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ирина Михайловна
Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ирина Михайловна
Смерть
16.12.1976
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак