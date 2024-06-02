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Миллер (Цанг) Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Цанг Леонард

Мать: Эмрих Катарина Элизабет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Иоханн Филипп

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Миллер Мария Маргарета

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Миллер Иоханн Андреас

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Миллер Мария Катарина

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.01.1855

Сын: Миллер Иоганнес Филиппович

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1857

Сын: Миллер Иоханн Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.02.1860

Дочь: Миллер Кристина

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Рождение ребёнка
?.05.1863

Сын: Миллер Иоханн Давид

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Рождение ребёнка
?.08.1865

Дочь: Миллер Мария Кристина

Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп

Смерть
Неизвестно

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