Миллер (Цанг) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Цанг Леонард
Мать: Эмрих Катарина Элизабет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Миллер Мария Маргарета
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Миллер Мария Катарина
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
?.01.1855
Сын: Миллер Иоганнес Филиппович
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
?.07.1857
Сын: Миллер Иоханн Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
?.02.1860
Дочь: Миллер Кристина
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
?.05.1863
Сын: Миллер Иоханн Давид
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Рождение ребёнка
?.08.1865
Дочь: Миллер Мария Кристина
Отец ребёнка: Миллер Иоханн Филипп
Смерть
Неизвестно