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Непенин Яков Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непенин Ефим Феофилактович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Непенин Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Непенина Екатерина Фёдоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олешева Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Непенина Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непенина Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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