Непенин Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непенин Ефим Феофилактович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Непенин Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Непенина Екатерина Фёдоровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олешева Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Непенина Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно