Леонтьевъ/Леонов Дмитрий (Ульянцево
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиМежду 1824 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: Арефьев Леонтий деверь
Мать: Евдокия
Место жительства
Между 1813 и 1820
Переезд из Ульянцево в Амбашкино (в 17 лет в 1813 году в Ульянцево, а женится в 22 года уже в Амбашкино)
Бракосочетание
22.01.1820
Жена: Матрена
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Witnesses:со стороны жениха: той же помещицы и деревни Анбашкина Ермолай Козьмин и Илья Спиридоновъ в со стороны невесты тогожъсела Ульянцево дворовые люди Андрей Павловъ и Семенъ Васильев
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Дмитриев, От Горячки В 8 Лет Терентий (Амбашкино)
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Между 1824 и 1827