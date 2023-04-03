Леонтьевъ/Леонов Дмитрий (Ульянцево — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьевъ/Леонов Дмитрий (Ульянцево

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Между 1824 и 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Арефьев Леонтий деверь

Мать: Евдокия

Место жительства
Между 1813 и 1820
Переезд из Ульянцево в Амбашкино (в 17 лет в 1813 году в Ульянцево, а женится в 22 года уже в Амбашкино)
Бракосочетание
22.01.1820

Жена: Матрена

Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Witnesses:со стороны жениха: той же помещицы и деревни Анбашкина Ермолай Козьмин и Илья Спиридоновъ в со стороны невесты тогожъсела Ульянцево дворовые люди Андрей Павловъ и Семенъ Васильев
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Дмитриев, От Горячки В 8 Лет Терентий (Амбашкино)

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
Между 1824 и 1827