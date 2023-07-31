Успенская (Успенская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУспенская (Успенская) Ольга Васильевна

Успенская (Успенская) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1976

Дочь: Верба Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Успенский Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.05.1981

Сын: Успенский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Успенский Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Анатолий Михайлович

Образование
Неизвестно
МАДИ
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close