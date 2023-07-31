Успенская (Успенская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1976
Дочь: Верба Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Успенский Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1981
Сын: Успенский Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Успенский Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МАДИ
Место жительства
Неизвестно