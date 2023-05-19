Протопопова (Ивановская) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Ивановская) Анна Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Протопопов Максим

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Торопченова Анна

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Протопопов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно