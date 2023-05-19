Протопопова (Ивановская) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Протопопов Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Торопченова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1759
Сын: Протопопов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно