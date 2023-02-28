Кекушев - Ставров Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения13.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1831
Отец: Ставров Василий Ильин
Мать: Ставрова Ксения Фомина
Бракосочетание
23.01.1852
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1853
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Кекушева - Ставрова Татьяна Борисова
Рождение ребёнка
07.10.1855
Мать ребёнка: Кекушева - Ставрова Татьяна Борисова
Смерть
Неизвестно