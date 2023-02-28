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Кекушев - Ставров Иван Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1831

Отец: Ставров Василий Ильин

Мать: Ставрова Ксения Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1852

Жена: Кекушева - Ставрова Татьяна Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1853

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Кекушева - Ставрова Татьяна Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Кекушев Ефимий Иванов

Мать ребёнка: Кекушева - Ставрова Татьяна Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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