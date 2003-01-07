Ромакина (Шрубок) Зинаида Ивановна
Место рожденияМинская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость, дер. Пески
Дата рождения05.01.1912
Дата смерти07.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Фомина (Сенченко) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Сенченко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: (Ромакина) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Ромакин Фёдор Александрович
Смерть
07.01.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость