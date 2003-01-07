Ромакина (Шрубок) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромакина (Шрубок) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость, дер. Пески

Дата рождения

05.01.1912

Дата смерти

07.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912

Отец: не указан

Мать: (Шрубок) Татьяна Антониевна

Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Фомина (Сенченко) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Сенченко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: (Ромакина) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Ромакин Фёдор Александрович

Смерть
07.01.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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