Сенченко Владимир Николаевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения15.08.1907
Дата смерти22.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
15.10.1930
Воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Фомина (Сенченко) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ромакина (Шрубок) Зинаида Ивановна
Смерть
22.02.1944
Причина смерти: На войне | Регион захоронения: Черкасская обл. Место захоронения: Лысянский р-н, с. Босовка
Похороны
Неизвестно