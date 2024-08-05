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Сенченко Владимир Николаевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

15.08.1907

Дата смерти

22.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
15.10.1930
Воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Фомина (Сенченко) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ромакина (Шрубок) Зинаида Ивановна

Смерть
22.02.1944
Причина смерти: На войне | Регион захоронения: Черкасская обл. Место захоронения: Лысянский р-н, с. Босовка
Похороны
Неизвестно

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