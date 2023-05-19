Обухов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899 ст.
Отец: Обухов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна
Рождение ребёнка
14.11.1920
Рождение ребёнка
11.03.1922
Рождение ребёнка
29.02.1928
Дочь: Антонида Петровна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна
Рождение ребёнка
29.01.1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Марфа Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно