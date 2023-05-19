Обухов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Петр Михайлович

Обухов Петр Михайлович

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899 ст.

Отец: Обухов Михаил Ефимов

Мать: Обухова Варвара Никифорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.02.1928

Дочь: Антонида Петровна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ионовна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Марфа Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно