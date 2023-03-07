Обухова (Огорельцева) Варвара Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Огорельцева) Варвара Никифорова

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Место рождения

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1881 ст.

Муж: Обухов Михаил Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1896

Сын: Обухов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.

Сын: Обухов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Обухов Михаил Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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