Обухова (Огорельцева) Варвара Никифорова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1881 ст.
Муж: Обухов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
?.03.1896
Сын: Обухов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Обухов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
12.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Обухов Михаил Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно