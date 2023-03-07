Обухова (?Слотина) Марфа Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1920
Рождение ребёнка
11.03.1922
Рождение ребёнка
29.02.1928
Дочь: Антонида Петровна
Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно