Обухова (?Слотина) Марфа Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова (?Слотина) Марфа Ионовна

Обухова (?Слотина) Марфа Ионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
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1928 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.02.1928

Дочь: Антонида Петровна

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Петр Михайлович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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