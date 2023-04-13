Пелихова (Бровкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелихова (Бровкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

28.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Пелихов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1890

Дочь: Будинстрович Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Пелихов Захар Никифорович

Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1894

Сын: Пелихов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1901

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1910