Пелихова (Бровкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти28.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1888
Рождение ребёнка
19.04.1890
Дочь: Будинстрович Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1892
Сын: Пелихов Захар Никифорович
Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1894
Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1901
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Пелихов Никифор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1910