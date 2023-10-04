Шмакова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Анна Семеновна

Шмакова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Гаврииловна

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шмаков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шмаков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.09.1904

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Шмаков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.06.1910

Дочь: Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Шмаков Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1915

Сын: Шмаков Косма Гаврилович

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.11.1916

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич

Новологиново, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Гавриил Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close