Шмакова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Гаврииловна
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
26.09.1904
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1906
Сын: Шмаков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1910
Дочь: Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1913
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1915
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1916
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Шмаков Гавриил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно