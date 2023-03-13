Денисова Сорокина (Егоровъ) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Сорокина (Егоровъ) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Егоровъ Фокій

Мать: Егорова Анисія

Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Денисовъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1901

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.08.1907

Муж: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Сорокинъ Александръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан