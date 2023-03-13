Денисова Сорокина (Егоровъ) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Егоровъ Фокій
Мать: Егорова Анисія
Бракосочетание
18.01.1898
Муж: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
27.04.1901
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Бракосочетание
19.08.1907
Муж: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
28.06.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Сорокинъ Александръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей