Петрунина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Петрунин Михаил Флегонтович

Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По информации Виктора Барова (внук)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрунин Федор Флегонтович

Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Флегонт Порфирьевич

По информации Виктора Барова (потомок)
Смерть
Неизвестно
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