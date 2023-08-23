Петрунина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Петрунин Михаил Флегонтович
Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По информации Виктора Барова (внук)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрунин Федор Флегонтович
Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
По информации Виктора Барова (потомок)
Смерть
Неизвестно