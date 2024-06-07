Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1985
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погонц Константин Иванович
Мать: Погонц Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жерновой Владимир
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Жерновая) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Жерновой Владимир
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кирющенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кирющенко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кирющенко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович
Смерть
05.12.1985