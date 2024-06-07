Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погонц Константин Иванович

Мать: Погонц Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирющенко Василий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерновой Владимир

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Жерновая) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Жерновой Владимир

Рождение ребёнка
1951

Сын: Кирющенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кирющенко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кирющенко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирющенко Василий Митрофанович

Смерть
05.12.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.