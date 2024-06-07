Кирющенко Василий Митрофанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирющенко Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Кирющенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кирющенко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кирющенко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно

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