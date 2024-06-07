Кирющенко Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кирющенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кирющенко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кирющенко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирющенко (Погонец) Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно