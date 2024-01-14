Каминская (Бащук) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1901
Дата смерти18.11.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901
Отец: Бащук Сидор Данилович
Мать: Бащук Матрёна Адамовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Каминский Владимир Алексееич
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Каминский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Каминская Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: Каминская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Каминский Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1937
Сын: Каминский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1940
Дочь: Бабинова Любовь Алексеена
Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич
Смерть
18.11.1983