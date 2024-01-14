Каминская (Бащук) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская (Бащук) Анна Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1901

Дата смерти

18.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901

Отец: Бащук Сидор Данилович

Мать: Бащук Матрёна Адамовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Каминский Владимир Алексееич

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Каминский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Каминская Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: Каминская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Каминский Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
11.07.1937

Сын: Каминский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1940

Дочь: Бабинова Любовь Алексеена

Отец ребёнка: Каминский Алексей Андреевич

Смерть
18.11.1983
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