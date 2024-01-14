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Каминский Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Каминский-Каменский Андрей Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Каминский Владимир Алексееич

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Каминский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Каминская Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: Каминская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Каминский Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
11.07.1937

Сын: Каминский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
08.06.1940

Дочь: Бабинова Любовь Алексеена

Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна

Военная служба
С 1941 по 28.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминская Анна Сидоровна

Смерть
28.03.1942
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