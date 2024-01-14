Каминский Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти28.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Каминский-Каменский Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Каминский Владимир Алексееич
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Каминский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Каминская Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: Каминская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Каминский Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
11.07.1937
Сын: Каминский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
08.06.1940
Дочь: Бабинова Любовь Алексеена
Мать ребёнка: Каминская Анна Сидоровна
Военная служба
С 1941 по 28.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каминская Анна Сидоровна
Смерть
28.03.1942