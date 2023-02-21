Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Байкель) Бас-Шева Давидовна
(Байкель) Бас-Шева Давидовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
1919
Пол
Женский
Отец
Байкель Давид Залманович
Около 1830 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Байкель Давид Залманович
Мать: не указана
Смерть
1919
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия