(Байкель) Бас-Шева Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Байкель) Бас-Шева Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Байкель Давид Залманович

Мать: не указана

Смерть
1919
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