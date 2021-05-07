Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна
Место рожденияМамыково
Дата рождения03.07.1953
Дата смерти07.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Рождение ребёнка
11.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычков Василий Михайлович
Смерть
07.05.2021