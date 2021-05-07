Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

03.07.1953

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Сулбаев Николай Фёдорович

Мать: Шувалова (Шувалова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычков Василий Михайлович

Смерть
07.05.2021

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